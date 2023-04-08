الأرصاد: 11 مدينة ضمن قائمة الأكثر حرارة بطقس الأحد.. سطوع الشمس وزيادة الرطوبة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التقلبات الجوية غدا الأحد، حيث ترتفع درجات الحرارة فى 11 مدينة مصرية لأقصى معدلاتها وتتجاوز درجات الحرارة العظمى 36 درجة مئوية وصولا لـ39 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى خلال الـ48 ساعة لتسجل ما بين 17 حتى 20 درجة فى طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا و معتدل ليلا.

طقس غدا الأحد

وتشهد المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة بطقس غدا الأحد سطوع الشمس نهارًا، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة مع احتمالية نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة مع انعدام فرصة سقوط الأمطار.

المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة

تستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة بطقس غدا الأحد وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والظواهر الجوية المتوقعة بها ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، وهي كالتالي:

- أسوان 38 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- أبو سمبل 38 درجة للعظمى، و 19 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 39 درجة للعظمى، و 17 درجة للصغرى.

- أسيوط 38 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- الفيوم 36 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- بنى سويف 36 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- الإسماعيلية 36 درجة للعظمى، و17 درجة للصغرى.

- الأقصر 38 درجة للعظمى، و 18 درجة للصغرى.

- سوهاج 38 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- قنا 38 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- المنيا 38 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.