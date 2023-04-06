نصائح «حماية المستهلك» للمواطنين بشأن كحك العيد.. «راجعوا مدة الصلاحية»

وجه جهاز حماية المستهلك، نشرة توعوية للمواطنين قبل شراء كحك عيد الفطر 2023، مطالبًا بضرورة شراء الكحك من محلات موثوقة ومعتمدة للحلويات، وألا يتم شراؤه من الباعة الجائلين تجنبًا لحدوث أضرار صحية قد تنتج عن تناوله.

نصائح حماية جهاز المستهلك قبل شراء كحك العيد

وشملت النشرة التوعوية التي بثها جهاز حماية المستهلك على موقعه الرسمي، لتوعية المواطنين قبل الإقبال على شراء كحك العيد، النصائح الآتية:

- عدم شراء الكحك من الباعة الجائلين.

- ضرورة شراء الكحك من أماكن موثوق فيها ومعتمدة لبيع الحلويات وتصنيع الكحك.

- التأكد من طباعة اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية على علبة الكحك.

- التأكد من خلو الكحك من الروائح غير المقبولة.

كما شدد جهاز حماية المستهلك، على أهمية عدم تناول الكحك في الصباح قبل الفطار مباشرة، منوهًا أنّ هذه العادة لها آثار جانبية على الصحة، ومنها حدوث نزلات معوية وأضرار للمعدة والجهاز الهضمي.

كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية

فيما بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال شركات المخابز التابعة لها، ضخ كحك العيد في فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات بأسعار مخفضة للمواطنين، إذ يبدأ سعر كيلو الكحك بـ120 جنيهًا.