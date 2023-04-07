عناوين أماكن بيع كعك عيد الفطر 2023.. أرخص من المحلات بـ50 جنيها

كشفت شركة مطاحن شمال القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عناوين أماكن بيع كعك العيد 2023، بأسعار أرخص من المحلات بنحو 50 جنيهًا للكيلو الواحد.

ووفقًا لتصريحات اللواء علي أشرف لـ «الوطن»، رئيس شركة مطاحن شمال القاهرة الكبرى، أنه تيسيرًا على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية، سيجري طرح مستلزمات عيد الفطر المبارك 2023، من كعك وبيتي فور، وغريبة، وبسكويت، في المنتجات الاستهلاكية التابعة للتموين بسعر تكلفتها فقط، منوهًا أنها مصنوعة من السمن البلدي الخالص، وذلك يوم الأحد المقبل.

عناوين أماكن بيع كعك عيد الفطر 2023 بأسعار مخفضة

ووصل عدد منافذ وزارة التموين، التي يُطرح بها كعك عيد الفطر 2023، بأسعار مخفضة، لنحو 20 منفذًا، وتأتي عناوين أماكنهم على النحو التالي:

- منفذ الشرابية، ويقع عنوانه في 24 شارع الشرابية بجوار مطحن فؤاد.

- الشيراتون، ويقع في مساكن الشيراتون بجوار موقف الأتوبيس أمام شركة حسن علام.

- العباسية، ويقع العنوان في 86 شارع العباسية بجوار قسم الوايلي.

- الدقي، ويقع العنوان في 32 شارع سليمان جوهر.

- شبرا، ويقع المنفذ في 21 طريق طريق إسكندرية الزراعي أمام كلية الزراعة.

- مجمع السلام، ويقع عنوان المنفذ في مدينة السلام - اسبيكو بجوار بنك مصر.

- الترعة، ويقع في 188 شارع الترعة بجوار خير زمان.

- المطرية، ويقع في 3 شارع عزت العقاد سور المطحن.

- بيجام، ويقع في 3 طريق بيجام نقطة شرطة المصانع في شبرا الخيمة.

- عين شمس، ويقع في 6 شارع أكتوبر في عين شمس الشرقية.

- وادي النيل، ويقع في شارع العزيز بالله أمام بنك ناصر الاجتماعي في الزيتون.

- سعودي، ويقع في شارع البستان بالساحل في أبو رواش.

- الزهراء ويقع في ميدان فاطمة الزهراء أمام مبنى بريد م السلام.

- مستودع بنها ويقع في شارع الكورنيش أمام مشتل في بنها.

- مستودع طنطا ويقع في 56 شارع حلقة القطن في طنطا.

- مستودع الهدى ويقع في شارع الوحدة العربية بجوار مصطفى الهدى في شبرا الخيمة.

- مستودع الزاوية ويقع في 9 شارع مصطفى كامل بجوار موقف الأتوبيس بالزاوية الحمرا.

- مصر الجديدة ويقع في 66 شارع دمشق ميدان الجامع شارع هارون.

- سفاري ويقع في شارع بني عبيد من شارع باحثة البادية.

- الجهاز المركزي ويقع في مبنى الجهاز المركزي في صلاح سالم.