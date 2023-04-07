أسعار كعك العيد 2023 بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات.. تخفيضات كبرى

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، ويبدأ المسلمون الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك ومعرفة أسعار كعك العيد 2023 بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات المختلفة، حيث تختلف أسعار كعك العيد 2023 بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات وفقا لطريقة الصنع سواء بالزيت أو بالسمن البلدى و بالزبد أو بخليط بينهم وإضافة المكسرات والسادة من محافظة لأخرى.

أسعار كعك العيد 2023 بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات

أسعار كعك العيد 2023 بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات حددتها مديريات التموين بكل محافظة، وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث طرحت المدريات بالمجمعات الاستهلاكية بكل محافظة كعك العيد 2023 سواء مشكل أو كل نوع بمفردة.

أسعار كعك العيد 2023

تنشر «الوطن» أسعار كعك العيد 2023 بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات وفقا لمديريات التموين والتجارة الداخلية للعلب المشكل والكحك:.

سعر كحك العيد السادة 120 جنيها للكيلو

سعر كحك العيد المحشو بالملبن أو بالعجوة 120 جنيها للكيلو

سعر كحك العيد المحشو بعين الجمل 150 جنيها للكيلو

سعر البيتي فور السادة 160 جنيها للكيلو

سعر البيتي فور الشيكولاتة 160 جنيها للكيلو

سعر البيتي فور المكسرات 170 جنيها للكيلو

سعر الغريبة السادة 130 جنيها للكيلو

سعر الغريبة المحشوة باللوز 150 جنيها للكيلو

سعر البسكويت اللوكس النشادر 120 جنيها للكيلو

سعر البسكويت العادي 100 النشادر جنيه للكيلو

سعر القراقيش العادي 100 جنيه للكيلو.

سعر علبة كحك العيد

سعر علبة كحك العيد مشكل تضم بسكويت وسابلية وكوكيز وناعم وغريبة وكحك 1 كيلو 120 جنية

سعر علبة كحك العيد مشكل تضم بسكويت وسابلية وكوكيز وناعم وغريبة وكحك 2 كيلو 250 جنيها.

سعر علبة كحك العيد مشكل تضم بسكويت وسابلية وكوكيز وناعم وغريبة وكحك 2.5 كيلو 300 جنيه.

سعر علبة كحك العيد مشكل تضم بسكويت وسابلية وكوكيز وناعم وغريبة وكحك 3 كيلو 350 جنيها

أماكن كعك العيد 2023 بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات

وتوجد مخبوزات العيد 2023 فى منافذ مديريات التموين بالمحافظات المختلفة، ومنافذ معرض أهلا رمضان وشركات الجملة والنصف جملة ومنافذ المبادرات لبيع السلع الغذائية الجملة والنصف جملة والجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديريات التموين.

خريطة أماكن بيع كعك العيد 2023 بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات

وتنشر "الوطن" أشهر منافذ لمعرض أهلا رمضان والجمعيات الاستهلاكية الرئيسية بالمحافظات بينما تنتشر فروعها بمختلف مراكز وقرى المحافظات، فيما تغطى مكاتب التموين بالمحافظات كل القرى،

الشرقية: الجمعية الاستهلاكية بميدان أحمد عرابي في المحطة.

قنا: الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حي المصالح بمدينة قنا

الإسماعيلية: الجمعية الاستهلاكية في شارع الغابة بجوار نادي السلام في حي ثان الإسماعيلية

جنوب سيناء: الجمعية الاستهلاكية في طور سيناء بحوار مدرسة علي مبارك الابتدائية.

الدقهلية: الجمعية الاستهلاكية في حديقة الطفل بشارع الجيش أمام حي شرق.

الفيوم: الجمعية الاستهلاكية أمام نادي الشبان المسلمين بمدينة الفيوم.

القليوبية: الجمعية الاستهلاكية بمدينة بنها 1 بشارع فريد ندا.

مطروح: الجمعية الاستهلاكية بمرسى مطروح خلف مقر مديرية التموين وسط المدينة.

أسيوط: الجمعية الاستهلاكية بجوار الوحدة المحلية بمركز ومدينة الغنايم

دمياط: الجمعية الاستهلاكية بمدينة دمياط بجوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط

بنى سويف: الجمعية الاستهلاكية بقاي بمركز إهناسيا.

الإسكندرية: - الجمعية الاستهلاكية بميدان محمد نجيب سيدي بشر.

أسوان: الجمعية الاستهلاكية بمدينة أسوان في حديقة الشيراتون بوسط المدينة.

الأقصر: الجمعية الاستهلاكية أمام محطة سكك حديد الأقصر بوسط المدينة

الغربية: الجمعية الاستهلاكية بشارع البحر بالمحلة الكبرى

سوهاج: الجمعية الاستهلاكية أمام استاد سوهاج الرياضي بحي شرق بمدينة ناصر.

السويس : الجمعية الاستهلاكية بحي الجناين بالسويس

المنوفية: الجمعية الاستهلاكية بمدينة أشمون بالمنوفية

كفر الشيخ: الجمعية الاستهلاكية بشرق مدينة كفر الشيخ بمنطقة الـ47 عمارة.

الوادى الجديد: الجمعية الاستهلاكية بشارع الجمهورية أمام مديرية التموين.

كعك العيد 2023 بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات

وتضم مخبوزات عيد الفطر 2023 المبارك، عدة مخبوزات منها،