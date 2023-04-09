«المالية» تعلن أسعار السيارات الجديدة في مبادرة الإحلال

تواصل مبادرة إحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة، تلقي طلبات المواطنين في المحافظات الجمهورية، ويتمّ تقسيط السيارات على مدد 7 سنوات و10 سنوات ويكون المقدم الخاص بالسيارة هو السيارة القديمة التي يمتلكها المواطن.

وبدأت محافظة سوهاج تنفيذ مبادرة إحلال السيارات منذ أيام وذلك بعد تجهيزها لساحة لتخريد السيارات القديمة من الملاكي، بالإضافة الى سيارات التاكسي والأجرة.

نشرت مبادرة إحلال السيارات أسعار جميع أنواع السيارات الملاكي والميكروباص والتاكسي الجديدة التي يتمّ استبدالها بسيارات قديمة، كما تمّ نشر أسعار السيارات في جداول التقسيط لمدة 7 سنوات و10 سنوات.

وقالت وزارة المالية في بيان لها، إنَّه سيتمّ منح الحافز الأخضر للمشاركين في مبادرة إحلال السيارات منها السيارات الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسي 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه، علي أن يستفيد جميع المشتركين في المبادرة نقدا – تقسيط بقيمة هذا الحافز، ويتم احتساب أسعار السيارات المشاركة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة، علي أن تكون الأسعار شاملة تكلفة التجهيز بالغاز، ويتم تقسيط السيارة على مدد 7 سنوات أو 10 سنوات بفائدة مالية قيمتها 3%.

ونشرت وزارة المالية على موقع مبادرة إحلال السيارات الجدول الجديد الخاص بأسعار وأنواع السيارات التي تشترك في المبادرة.