مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3.. يوسف يطارد الدكتور سهام

توالي الأحداث سريعا خلال مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3، بعد قيام الدكتور سهام باتخاذ موقف حازم ضد المجرم يوسف، وتقديم بلاغ ضده في الشرطة، بعد تهديده له، ولزوجته وأطفاله الصغار.

على الجانب الآخر، يتعرف يوسف على شقيقة الدكتور سهام، التي تؤدي دورها الفنانة هنادي مهنا، وتنشأ بينهما قصة حب بينهم، خاصة بعد دفاع يوسف عنها أمام مخرج المسرحية التي تعمل بها، حيث اتهمها المخرج بأنّها لا تصلح للعمل كممثلة، وهنا يزداد غضب يوسف ويضرب المخرج.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، بدأ عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو من الأعمال التي يستطيع مشاهدتها جميع أفراد الأسرة.

قصة مسلسل كشف مستعجل

يدور مسلسل كشف مستعجل حول تورط الدكتور سهام، مع المجرم يوسف، في إطار لايت كوميدي، ويسعى سهام لكشف غموض عدد من الجرائم التي تورط فيها يوسف.

القنوات العارضة لمسلسل كشف مستعجل

- يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر dmc، الساعة 11.30 مساءً.

- يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر قنوت الحياة، الساعة 9.30 مساءً.