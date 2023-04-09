موعد عرض مسلسل كشف مستعجل على dmc والحياة اليوم

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميا، على شبكتي dmc والحياة، في توقيتات مختلفة، ما أتاح الفرصة كاملة لجميع محبي المسلسل الجديد، للمشاهدة في الوقت الذي يتوافق معهم على أي من قنوات dmc والحياة.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الـ4 على dmc والحياة

ووفقا للتوقيتات التي أعلنتها شبكتي dmc والحياة، جاءت مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل كما يلي:

- مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد عرضه يوميا على شاشة dmc في تمام الساعة 8.30 صباحا.

- مسلسل كشف مستعجل يعرض يوميا عبر قناة الحياة، للمرة الأولى في تمام الساعة 9:30 مساء.

- مسلسل كشف مستعجل، يعاد يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

ابطال مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل مسلسل اجتماعي كوميدي، تدور أحداثه في 15 حلقة، بطولة مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وميمي جمال، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي وهنادي مهنا، ومحمد علي رزق، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كشف مستعجل على منصة watch it

يذكر أنّ مسلسل كشف مستعجل عرض كاملا في النصف الأول من شهر رمضان، على منصة watch it دون فواصل اعلانية، ما زاد حجم المشاهدة اليومية له عبر المنصة الأشهر في الوطن العربي.