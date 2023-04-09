يوسف يهدد طبيبه في اﻟﺣﻠﻘﺔ 4 من كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ ھنادي مھنا ومصطفى خاطر

هدد «يوسف» مصطفى خاطر طبيه النفسي، حال كشفه عن جرائمه التي حكى عنها خلال جلسات العلاج النفسي معه، كما استمر في التعامل بعنف مع كل من يخالف رأيه، سواء بتهديدهم أو الاعتداء عليهم، فقد ضرب مخرج العمل المسرحي الذي تقوم ببطولتها حبيبته هنادي محمد وذلك ضمن أحداث الحلقة 3 من مسلسل كشف مستعجل.

مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل مسلسل اجتماعي كوميدي، يتكون من 15 حلقة، ويشارك به كوكبة من النجوم الشابة، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، وميمي جمال، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كشف مستعجل على قنوات dmc

ويعرض مسلسل كشف مستعجل كاملًا ودون أي فواصل إعلانية عبر منصة watch it، في النصف الأول من شهر رمضان، في حين يبدأ عرض أولى حلقاته على شبكة قنوات dmc، يوم الجمعة الماضي 16 من رمضان، وذلك في تمام الساعة 11.30 مساءً.

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

كشف مستعجل على قنوات الحياة

كما يعرض المسلسل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام 9.30 مساءً.