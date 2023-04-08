ملخص مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2.. «سهام» يهرب من مصطفى خاطر

يشهد مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2، العديد من الأحداث، إذ يقرر الدكتور سهام الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن، السفر خارج مصر ويذهب إلى أحد مكاتب السفريات للحجز له ولعائلته.

ملخص مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2

ويحصل الدكتور سهام في مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2، على تأشيرة خارج مصر للهروب من القاتل يوسف وحماية عائلته، ويقنع زوجته وأولاده بالسفر لمدة يومين فقط.

وفي بداية الحلقة، قرر سهام، الذهاب لتحرير محضر ضد يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، الذي يوجه له تهديدات بالقتل هو وعائلته، ليقرر الهرب بعيدًا.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية

في نهاية الحلقة، يذهب سهام لحضور قراءة فاتحة شقيقته على العريس الجديد، ليكتشف أنّ العريس هو القاتل الرئيسي.

ويتبين أنّ القاتل الأساسي هو الفنان محمد لطفي في المسلسل، وأنه المحرك الأساسي لكل الأحداث، فهو الذي يجعل يوسف يقتل مقابل المال، وهو الذي يخطط للجرائم التي يرتكبها يوسف.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

تأتي مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية على dmc والحياة على النحو التالي:

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، اليوم، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

ويعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9:30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة دي إم سي وترددها كالتالي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

ويعرض المسلسل عبر قناة الحياة:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.