مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثالثة على dmc والحياة، 4 مرات يوميا، وفي أوقات مختلفة، ما زاد الفرصة أمام مشاهدي ومتابعي المسلسل، لمتابعة أحداثه اليومية وفقا للمواعد المناسبة لهم.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثالثة على dmc والحياة

يعرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثالثة على قناة dmc والحياة، يوميا، وفقا للخريطة الدرامية المعلنة من جانب كل شبكة على حدة بمواعيد أعمالها الدرامية اليومية.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الـ3 على dmc

- مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، يعرض يوميا في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل على شاشة dmc دراما، يعرض يوميا في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الـ3 على الحياة

- مسلسل كشف مستعجل يعرض يوميا على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- مسلسل كشف مستعجل، يعاد على الحياة مسلسلات في تمام الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

ابطال مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل تدور أحداثه في 15 حلقة، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وبطولة مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وميمي جمال، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي وهنادي مهنا، وإنتاج كريم أبو ذكرى.