جريمة منتصف الليل.. عميلان يستدرجان سائقا خلال توصيلهما لسرقة سيارته بمسطرد

فى منتصف الليل وأثناء مرور أحد الأشخاص بجانب إحدى الطرق بمنطقة مسطرد بالقليوبية، لاحظ وجود جثة هامدة ملقاه بجانب الطريق، فأبلغ رجال المباحث بالواقعة، وبانتقال رجال الشرطة الى المنطقة وفحص جثة المجني عليه وإجراء المعاينة، تأكّدوا أن الجثة لشاب في العقد الرابع من عمره ومصاب بعيار ناري في منطقة الصدر وتأكّدوا من وجود شبهة جنائية في الجريمة.

جمع خيوط الجريمة

بدأ رجال الشرطة جمع خيوط الجريمة لكشف غموض الجريمة، ومن خلال فحص عدة كاميرات مراقبة في المنطقة وباستخدام التقنيات الحديثة وتكثيف التحريات تبين أنَّ الضحية يدعى محمد ويبلغ من العمر 32 عامًا، وأنه يعمل سائق بإحدى شركات النقل التشاركي، ولم يمر على كشف هوية المجني عليه سوي ساعات حتى تم تحديد هوية مرتكبي الجريمة وتبين أنَّهما شخصان وبتقنيين الإجراءات تمّ ضبطهما واقتيادهما الى قسم الشرطة.

اعترافات صادمة

وحضر المتهمان بارتكاب الجريمة للتحقيق معهما أمام جهات التحقيق وخلال جلسة تحقيق استمرت أكثر من 4 ساعات، اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وأنهما في يوم الجريمة استدرجا المجني عليه باستخدام تطبيق يخص مجال عمله، بزعم أنهما يريدان منه أن يوصلهما إلى منطقة شبرا الخيمة، وفي الطريق أطلقا عيار ناري من سلاح كان بحوزتهما مما أدى الى مصرعه، وبعد انتهاء جلسة التحقيق أمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وأرشد المتهمان عن مفتاح سيارة المجني عليه والسلاح المستخدم في الجريمة والهاتف المحمول المستولى عليه وفرد محلي وطلقتين و3 هواتف محمولة.

أوضح المحامي حسن شومان في تصريحات لـ«الوطن» أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».