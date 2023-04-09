مسلسل سره الباتع الحلقة 18.. مخطط لاقتحام القلعة وقتل الجنرال الفرنسي

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 18 الذي يقدمه المخرج خالد يوسف لأول مرة في السباق الرمضاني بوجود عدد كبير من الفنانين والذين تخطى عددهم الـ60 فنانا ما بين النجوم والشباب.

مسلسل سره الباتع الحلقة 18

جاء في مسلسل سره الباتع الحلقة 18 حديث حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني مع شباب المقاومة بأنّه قرر أن يقتحم قلعة الحملة الفرنسية وأن يقطع رأس الجنرال الفرنسي انتقامًا لقتله الشيخ سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي وبالفعل بدأوا في تنفيذ الخطة.

وطلبت صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع وسعاد التي تجسد شخصيتها الفنانة هدى الأتربي من حامد أن يذهبا معهم في عملية اقتحام القلعة ولكنه رفض هذا الأمر.

يُذكر أنَّ مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفي وخالد الصاوي وحسين فهمي وصلاح عبد الله ومحمود قابيل وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.