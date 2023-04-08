الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من رمضان.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

يبحث الكثير من المسلمين عن خير ما يقال في العشر الأواخر من رمضان والأدعية المستحبة باعتبارها آخر أيام الشهر الكريم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وذلك بهدف ترديدها ونيل الأجر والثواب الأعظم عند الله سبحانه وتعالى ودعائه بما تحمله النفس وتحقيق آمالهم.

خير ما يقال في العشر الأواخر من رمضان والأدعية المستحبة

وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية خير ما يقال في العشر الأواخر من رمضان والأدعية المستحبة وفقا لما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت الدار إنّ فضل العشر الأواخر من رمضان والأعمال المستحبة فيها، كبير وعظيم وفيه من الثواب ما يجب على كل مسلم الاجتهاد للحصول على نفحات الرحمن من الرحمة والمغفرة والعتق من النار، كما أن أنوار الإيمان تسطع في العشر الأواخر من رمضان لأن ليلة القدر فيها.

العشر الأواخر من رمضان

وتابعت الدار عن خير ما يقال في العشر الأواخر من رمضان والأدعية المستحبة: «ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر من أفضل العشر الأواخر من رمضان، لذلك يجب على جميع المسلمين الصائمين الاجتهاد في الدعاء والابتهال والإكثار من الأذكار حتى يغتنموا فضل هذه الأيام المباركة».

الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من رمضان

واستمرارًا لتوضيح فضل العشر الأواخر من رمضان والأدعية المستحبة، هناك عدد كثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها كـ أفضل دعاء في العشر الأواخر من رمضان، ويجوز للمسلم الدعاء بأي صيغة قريبة من قلبه في أي وقت وعدم التقيد بوقت أو يوم محدد ومن هذه الأدعية:

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

- يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليالي المباركة، وألطف بنا، وأجرنا من النار، وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليالي المباركة.

- نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم.