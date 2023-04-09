الحالة المرروية في محافظة الجيزة.. انتظام حركة السير أعلى كوبري أكتوبر

استعرض برنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الحالة المرورية من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة.

الحالة المرورية أعلى كوبري أكتوبر

وقال أحمد عبدالرازق، مراسل إكسترا نيوز، إنَّ حركة السير تسير بانتظام أعلى كوبري أكتوبر في كلا الاتجاهين دون وجود أي كثافات مرورية، مشيرًا إلى أنَّ هذا الكوبري يعد ضمن أحد القطاعات التي تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة.

الحالة المرورية أعلى كوبري عباس

وأضاف «عبدالرازق»، أنَّ كوبري عباس يشهد انتظام حركة السير في كل الاتجاهات وتقاطعه مع الشوارع والطرق الأخرى، متابعًا أنَّ حركة السير منتظمة ولا تشهد كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو بسفنكس في الطريق المتجه لشارع أحمد عرابي، والآخر المتجه لشارع جامعة الدول العربية بينما هناك تباطؤ في حركة سير السيارات في الاتجاه القادم من ميدان لبنان حتى الزمالك ووسط البلد، وذلك بسبب أعمال الإنشاءات.

وتابع أنَّ ميدان النهضة سواء القادم من جامعة القاهرة باتجاه شارع مراد أو باتجاه كوبري الجامعة يشهد انتظام في حركة السير، كما أن هناك انتظام في حركة المرور في شارع جامعة الدولة وميدان مصطفى محمود والذي يعد منطقة أعمال هامة.