رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات متقطعة على الكورنيش

كتب:

شريف سليمان
10:51 ص | الخميس 06 أبريل 2023
الحالة المرورية اليوم الخميس

الحالة المرورية اليوم الخميس

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، منة الشرقاوي، ولمياء حمدين، الحالةَ المرورية اليوم الخميس 6 إبريل 2023.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إنّ الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، سنجد هناك كثافات مرورية بسيطة حتى غمرة.

وأضافت حمدين: «أما المتجه في اتجاه العباسية، يجد كثافات بسيطة لكن تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، كما شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات القادمة من الجيزة وفي اتجاه مناطق وسط البلد، إضافة إلى وجود كثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب زيادة أحمال السيارات، ونفس الامر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر، ووصولا إلى المنصة».

وتابعت الإعلامية: «ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وميدان رابعة وصولا للدائري، ولو تابعنا شارع صلاح سالم سنجد هناك كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، كما يشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي».

اقرأ المزيد:

الحالة المرورية في شوارع القاهرة والمحافظات.. الكثافات تزداد وقت الذروة

الحالة المرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة.. كثافات على كوبري أكتوبر

اعرف الحالة المرورية أعلى الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة

تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات مرورية بسيطة بمنطقة الكورنيش

الحالة المرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة.. اعرفها قبل الإفطار

الحالة المرورية في القاهرة الكبري اليوم.. سيولة على المحاور الرئيسية والميادين

الحالة المرورية في محافظات مصر.. تباطؤ حركة السيارات داخل نفق الأزهر

الحالة المرورية في الشوارع والمحاور الرئيسية.. وخطة للقضاء على الكثافات
بقلم شريف سليمان