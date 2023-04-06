تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات متقطعة على الكورنيش

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، منة الشرقاوي، ولمياء حمدين، الحالةَ المرورية اليوم الخميس 6 إبريل 2023.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إنّ الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، سنجد هناك كثافات مرورية بسيطة حتى غمرة.

وأضافت حمدين: «أما المتجه في اتجاه العباسية، يجد كثافات بسيطة لكن تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، كما شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات القادمة من الجيزة وفي اتجاه مناطق وسط البلد، إضافة إلى وجود كثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب زيادة أحمال السيارات، ونفس الامر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر، ووصولا إلى المنصة».

وتابعت الإعلامية: «ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وميدان رابعة وصولا للدائري، ولو تابعنا شارع صلاح سالم سنجد هناك كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، كما يشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي».