الحبس 4 أيام للمتهمين بقتل سائق في القليوبية لسرقته

قررت النيابة العامة، حبس المتهمان بقتل سائق لسرقته في القليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المُحدد.

العثور على جثة

بداية الواقعة حسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، كانت بورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية، يفيد بالعثور على جثة لسائق بدائرة القسم، به أعيرة نارية في الجسد.

عيار ناري في الجسد

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وأن الجثة لسائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الخاصة، ويقيم في القاهرة، ومصاب بعيار ناري في الجسد.

التحريات

وبإجراء التحريات الأولية تبين أنَّ المتهمين طلبا من المجني عليه توصيلهما إلى منطقة شبرا الخيمة وقبل وصولهما أجبراه على التوجه إلى محل البلاغ، وأطلق أحدهما عليه عيار ناري من سلاح كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات، تمّ القبض على المتهمين وبحوزتهما «فرد محلي، الهاتف المستولى عليه، سلاح أبيض سكين، 3 هواتف محمولة، مفتاح سيارة المجني عليه، طلقتين لذات العيار»، واعترفا بأنهما طلبا من المجني عليه توصيلهما وحينها أنقضوا عليه بغرض السرقة.

تم تحرير المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.