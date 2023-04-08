العثور على جثة مسن ملقاة بجوار «توك توك» في الغربية

عثر أهالي قرية السجاعية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، على جثة مسن في العقد السادس من العمر، بها طعنه نافذة في الرقبة، وملقاه بجوار «توك توك» خاص به، وتم نقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بالعثور على جثة

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المحلة الكبرى، ومرفق عمليات الإسعاف بلاغاً من الأهالي يفيد، بالعثور علي جثة شخص مسن بها طعنه نافذة في الرقبة، وملقاه بجوار أحد المصارف، وبجانب «التوك توك» الخاص به.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شخص يدعي صلاح بطحيش، في العقد السادس من العمر، ومقيم بقرية السجاعية، بطعنه نافذة في الرقبة، وملقي به بجوار التوك توك الخاص به، وعلي حافة أحدي المصارف المارة بذات القرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.

التحفظ على الجثة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.