«الإفتاء» تنصح المسلمين بعدم الإسراف في قيام الليل

طالبت دار الإفتاء المصرية، المسلمين بعدم الإسراف في قيام الليل؛ ليستطيعوا الذهاب إلي عملهم في الصباح، وتأديته على أكمل وجه؛ لأن العمل عبادة مثلما أوصى الله عز وجل في كتابه الكريم: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ».

الإفتاء تُطالب المسلمين بعدم الإسراف في قيام الليل

ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «يجب علينا ترتيب أولوياتنا في رمضان، وعلى المسلم أن يوازن بين العبادة والعمل، فلا يسرف في قيام الليل ثم يذهب إلى العمل صباحًا مجهدًا ولا يؤدي عمله على الوجه الأكمل فيضيع بذلك مصالح الناس».

الإفتاء: يجب على المسلم تذكير نفسه بأنه صائم

وفي سياق مختلف، أكدت دار الإفتاء أنه لأبد للمسلم أن يُذكر نفسه بأنه صائم حتى لا يضيع صيامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ».

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنّ تذكير المسلم نفسه بأنه صائم لكي لا يقع في المعاصي، كما أن في ذلك تذكرة للآخر بأنه هو أيضًا صائم، فالصوم تربية روحية للجميع.