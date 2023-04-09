مسلسل سره الباتع الحلقة 18.. حامد يكتشف علاقة شقيقته بـ ابن خالته

يواصل مسلسل سره الباتع الحلقة 18 كشف كثير من الأحداث ولكن هذه المرة كان على مستوى الحقبة الزمنية الحالية التي يقدمها الثنائي أحمد فهمي وريم مصطفي ومعهم عدد من الفنانين .

وكشف مسلسل سره الباتع في الحلقة 18 اكتشاف حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي لعلاقة فريد ابن خالته وصديقه الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور بغالية التي تجسد شخصيتها الفنانة ألحان المهدي.

مسلسل سره الباتع الحلقة 18

وكان كل من غالية وفريد يتقابلان مع بعضهما البعض واتفقنا على أن يخبرا حامد بحقيقة الأمر حتى لا يحدث مشكلة وبالفعل أخبرها بأنه سيخبره في اليوم التالي ولكن عندما انصرفا كان قد نسي فريد هاتفه في شنطة غالية وذهبت به إلى المنزل.

ومع وصول حامد للمنزل حاول الاتصال بفريد، فاكتشف حامد أن موبايل فريد داخل شنطة غالية وانتهت أحداث الحلقة بهذا المشهد.

يُذكر أنَّ مسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس عن رواية سره باتع.