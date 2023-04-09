مسلسل عملة نادرة الحلقة 17.. كيف عرف شداد مكان قبر شقيق نادرة؟

لا زالت الأحداث تتطور بصورة ملحوظة خلال مسلسل عملة نادرة الحلقة 17، حيث تبحث «نادرة» التي تجسد دورها نيللي كريم عن شقيقها «نبيل»، الذي تم إطلاق الرصاص عليه من «مسعود» الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد .

مسلسل عملة نادرة الحلقة 17

حاول عبد لجبار خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 17 أن ينقذ «نبيل»، ولكنه التقط أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفي، ودفن في الصحراء، وصممت «نادرة» أن تعرف ما حدث لشقيقها.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 17

حاول «شداد» أن يضغط على «مسعود» لمعرفة مكان نبيل، فأخبره أنّه توفي ودفن في الصحراء، وأخبر شداد «نادرة» بالأمر، وذهبت لتزوره، ولكنها رفضت أن تأخذ العزاء حتى أن تحصل على الثأر أولا.

مسلسل عملة نادرة يناقش عدة قضايا مهمة، منها الثأر، وتوريث المرأة في الصعيد بعد وفاة زوجها.