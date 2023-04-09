توفير مستلزمات العيد بمعارض أهلا رمضان.. الكعك والملابس بأسعار مخفضة

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية، على طرح مستلزمات عيد الفطر 2023 داخل معارض أهلا رمضان، المثرر استمرارها حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

ضخ مستلزمات عيد الفطر لمعارض أهلا رمضان

من جانبه، قال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إنّ ضخّ مستلزمات عيد الفطر 2023 في معارض أهلا رمضان بدأ بالفعل بداية من منتصف شهر رمضان المبارك، موضحا أنّ شعبة الملابس الجاهزة في اتحاد الغرف تكثف ضخ الملابس بأنواعها، خاصة ملابس الأطفال لفروع المجمعات الاستهلاكية.

ونوه الرفاعي، بأنّه يجري حاليا ضخ منتجات الأحذية والجلود بمشاركة شعبة الجلود بالغرف التجارية تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ومن خلال توفير السلع التي تحتاجها الأسر بمناسبة حلول العيد.

كعك العيد في معارض أهلا رمضان

وأكد الرفاعي، أنّ معارض أهلا رمضان تشهد حاليا ضخ معلبات كعك العيد وجميع المنتحات والمخبوزات والحلويات الخاصة بعيد الفطر، بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين في شراء احتياجاتهم من السلع من إنتاج شركات المطاحن والمخابز التابعة لوزارة التموين وبعض شركات القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.