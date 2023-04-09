مسلسل كشف مستعجل الحلقة الـ3 بطولة مصطفى خاطر وهنادي مهنا

حالة من الارتباك تسيطر على الدكتور سهام، بعد رغبة أسرته في إتمام خطبة شقيقته على يوسف، حيث يشعر بالخوف من كشف حقيقة يوسف، وأنّه قاتل محترف أمام أسرته، كما يخاف من تهديدات يوسف ويلتزم بالصمت النهائي، خاصة بعد تعرضه للتهديد المباشر من يوسف له ولأطفاله ولزوجته.

الحلقة الـ3 من مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل الحلقة الـ3 على dmc والحياة، وجاءت مواعيد عرض المسلسل اليوم الأحد 18 رمضان كما يلي:

- يعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعاد عرض المسلسل يوميا على شاشة dmc في تمام الساعة 8.30 صباحا.

- يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- المسلسل يعاد يوميا على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

نجوم مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل بطولة مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وليلى عز العرب، وهنادي مهنا، تأليف إيهاب بليبل وإنتاج كريم أبو ذكرى، وإخراج شادي الرملي، مسلسل اجتماعي كوميدي، تدور أحداثه في 15 حلقة.