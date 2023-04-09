موعد عرض مسلسل جميلة على قناة cbc اليوم

ينتظر عدد كبير من المتابعين موعد عرض مسلسل جميلة على قناة cbc في رمضان 2023، بعد التفاعل الكبير من الجمهور مع الحلقات السابقة والتي شهدت تطورات كثيرة للصراع بين جميلة وأسرتها، بعد أن تنازل لها والدها قبل وفاته عن ممتلكاته وأمواله.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة cbc

تعرض الحلقة 18 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، على قناة cbc في تمام الساعة 6.15 مساءً، والإعادة الساعة 8:30، ويعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 07:30 مساءً.

كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية، إضافة إلى عرض المسلسل على قناة الحياة الساعة 1.15 صباحًا، والإعادة 6:45، ويعرض على قناة on في الساعة 11.15 مساءً.

قصة وأحداث مسلسل جميلة لريهام حجاج

تفاعل الجمهور مع مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، منذ عرض الحلقات الأولى التي تدور أحداثها، حول صراع بين البطلة جميلة وعائلتها بسبب الميراث، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم سوسن بدر، وهاني عادل، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وعبير منير، وأحمد وفيق ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.