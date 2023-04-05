موعد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة اليوم

يبحث الجمهور عبر محركات البحث عن موعد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة خلال الماراثون الرمضاني 2023.

ويأتي عرض مسلسل جميلة في تمام الساعة 1:15 صباحا عبر قناة الحياة والإعادة 6:45، كما يعرض المسلسل أيضا على قنوات عدة لعل أبرزها القناة الأولى المصرية وقناة دي إم سي وقناة أون وغيرها من القنوات العربية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

يعتبر مسلسل جميلة من المسلسلات الاجتماعية التي تناقش قضية الميراث، إذ قام والد ريهام حجاج قبل وفاته بكتابة جميع أمواله لريهام حجاج، ما جعل أسرتها في غيرة منها ويدبرون لها عدة مصائب من أجل الاستحواذ على الميراث.

أبطال مسلسل جميلة

والمسلسل من بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، يسرا اللوزي، هاني عادل، عبير صبري، هاني عادل ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.