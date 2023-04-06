موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

يُعرض مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج، الذي ينافس خلال الماراثون الرمضاني 2023، على عدة قنوات فضائية، إذ يبحث المشاهدون عن مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023، وترصد «الوطن» مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل جميلة

يبدأ عرض مسلسل جميلة في تمام الساعة 1:15 صباحًا عبر قناة الحياة والإعادة 6:45، كما يعرض على قناة cbc الساعة 6.15 مساءً، وقناة on الساعة 11.15 مساءً، وعلى منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

يعد مسلسل جميلة من المسلسلات الاجتماعية التي تناقش مشكلة الميراث، إذ كتب والد ريهام حجاج، جميع أمواله وممتلكاته لها قبل وفاته، ما جعلها تدخل في صراع حاد مع أسرتها، التي تدبّر عدة مصائب لها من أجل الاستحواذ على الميراث.

أبطال مسلسل جميلة لريهام حجاج

والمسلسل من بطولة سوسن بدر، يسرا اللوزي، هاني عادل، عبير صبري، هاني عادل ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.