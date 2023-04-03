موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 لنحو 11 مليون مواطن

يبدأ أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، صرف معاشات شهر مايو 2023 ، الاثنين 1 مايو 2023 ، عن طريق ماكينات الصرف الآلي للبنوك والبريد، كما يتم الصرف أيضًا من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وكذا منافذ فوري.

صرف معاشات شهر أبريل 2023 بزيادة 15% لليوم الثالث

ويواصل أصحاب المعاشات، اليوم، صرف معاشات شهر أبريل 2023 بزيادة قدرها 15 % لليوم الثالث على التوالي بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، بتكلفة تبلغ نحو 55 مليار جنيه سنويا؛ ليوضح بنك ناصر الاجتماعي، أنّه أصدر تعليمات للفروع المختلفة، بتغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر، تزامنًا مع صرف معاشات أبريل 2023، كما يتم اتباع المنهجية نفسها خلال صرف معاشات شهر مايو 2023.

الخدمات الإلكترونية على موقع التأمينات الاجتماعية

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية؛ للتسهيل على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم كالتالي:

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

- الاستعلام عن بيانات «مركبة أو أكثر» للمالك.

- الاستعلام عن رصيد حساب «مركبة أو أكثر للمالك».

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الرقم التأمينية.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.