إصابة 4 عمال من أسرة واحدة في انهيار سقف مصنع بسوهاج

دفع مرفق إسعاف محافظة سوهاج بـ3 سيارات إسعاف لموقع بلاغ بسقوط سقف أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر على عدة عمال، حيث تلقي اللواء محمد عبد المنعم الشرباش إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد انهيار سقف تحت الإنشاء أثناء العمل، في أحد المصانع الذي يعمل في إنتاج المنتجات المنزلية البلاستيكية بالمنطقة الصناعية الأولى بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي كما انتقلت ودة حماية مدنية لموقع الحادث وبالانتقال تبين إصابة 4 أشخاص المدعو «عدلي. ب. ا» سن 46 عاما مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وإصابة، المدعو «علاء. خ. ع» سن 35 عاما باشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة والمدعو «محمد. أ. ع» سن 25 عاما بإشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة وسحجات بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة والمدعو «محمد. ح. ع» بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم نقل المصابين الأول والثاني والثالث لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافهم بينما رفض المصاب الرابع نقله للمستشفي وتم عمل الإسعافات اللازمة له بمكان الحادث.

تفاصيل الحادث

وبسؤاله أفاد أنه أثناء عمله وأبناء عمومته بمصنع للأدوات المنزلية البلاستيكية تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية الأولى بحي الكوث فوجئوا بإانهيار السقف علىهم ليحاولوا جميعا الفرار من أسفر الأنقاض حتى تم استخراجهم.

إنتداب لجنة لفحص المبني

وقامت الوحدة المحلية لحي الكوثر والحماية المدنية برفع مخلفات الإنهيار وفرض كردون أمني حول المنطقة ومتابعة المباني والمنشآت المجاورة لبيان تضررها كما تم انتداب لجنة من الوحدة لفحص مبنى المصنع.