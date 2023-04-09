ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات.. سطوع شمس الصعيد وأمطار بالإسكندرية

ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات، تشهدها مختلف أنحاء البلاد، منذ الساعات الأولي من الصباح، في ظل موجة طقس غير مستقرة، وأجواء حارة في محافظات الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، وشمال وجنوب سيناء، والسواحل الشرقية في دمياط وبورسعيد وتمتد حتى العريش ورفع، وجنوب البحر الأحمر، ومائل للحرارة علي الإسكندرية ومطروح.

محافظات تتأثر بدرجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات تأثرت به عدة محافظات، اليوم الأحد، من بينها أسوان والأقصر وقنا وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وحلايب وشلاتين ومرسي علم والغردقة، مع سطوع كامل للشمس، في نهار رمضان.

طوارئ في الإسكندرية لمواجهة الطقس

ومع ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات، وتوقعات بسقوط أمطار ببعض المناطق، رفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية تزامناً مع توقعات الأرصاد بسقوط أمطار بنسبة 50%، وقال محمد الشريف محافظ الإسكندرية ل "الوطن" إن هناك استعدادات وانتشار لسيارات الصرف الصحي بجميع الأحياء بالطرق المختلفة، وانعقاد دائم لغرفة العمليات وإدارة الأزمات ومتابعة حالة الطقس.

7 مدن تتعرض للرياح والأتربة

وتعرضت، منذ قليل، 7 من بمطروح والساحل الشمالي الغربي لنشاط في الرياح تصاحبها أتربة خفيفة، وهم الحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم مع انتشار غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس ببعض أحيانا مع عدم استقرار حالة الجو.

درجات الحرارة في المحافظات

وسجلت درجات الحرارة في المحافظات الإسكندرية 28- 17 والبحيرة 34- 19 ومطروح 23-14 والمنوفية 35-19 والسويس 34-18 وشرم الشيخ 32-22 والغردقة 33-21 وبني سويف 36-19 وأسيوط 38-19 وقنا 38-18 وأسوان 38-19.

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 19 درجة والعظمى 35 درجة ليكون الطقس حار خلال ساعات النهار في بعض المحافظات، كما يمر غطاء سحابي علي شمال البلاد ليحجب أشعة الشمس.