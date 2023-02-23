ارتفاع درجات الحرارة اليوم في جميع المحافظات.. وشبورة كثيفة على الطرق

يستمر الاستقرار في الأحوال الجوية، مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى في حالة الطقس اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات جنوب «سيناء، والصعيد».

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، في تقرير تفصيلي صادر عنها، أن ارتفاع درجات الحرارة سيظل متوقع استمراره حتى منتصف الأسبوع المقبل، وقد تصل درجات الحرارة لـ24 درجة مئوية خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبري.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم الخميس، ستكون باردة صباحا، معتدلة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل، مائلة للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئة على جنوب الصعيد.

ولفتت إلى أنّ الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية، والقريبة من المسطحات المائية والزراعية، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية لمحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على مدن والمحافظات، كما يلي:

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 20 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 20 - 11

- شبين الكوم 21 - 10

- طنطا 20 - 10

- دمياط 19 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 20 - 08

- السويس 20 - 08

- العريش 19 - 09

- رفح 18 - 08

- رأس سدر21 - 06

- نخل 18 - 05

- كاترين 17 - 2

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 10

- شرم الشيخ 23 - 12

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 18 - 10

- السلوم 19 - 08

- سيوة 21 - 04

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 26 - 13

- حلايب 24 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 20 - 06

- بني سويف 21 - 06

- المنيا 22 - 05

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 24 - 07

- الأقصر 25 - 07

- أسوان 25 - 08

- الوادي الجديد 25 - 07

- أبو سمبل 26 07