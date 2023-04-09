مسلسل عملة نادرة الحلقة 18.. هل تثأر نادرة لقتل شقيقها؟

قررت «نادرة» التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، أن تأخذ الثأر من «عبدالجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، ونجله «مسعود»، خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 18، بعد قتل شقيقها على يديهما.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 18

وينتظر الجمهور مسلسل عملة نادرة الحلقة 18، خاصة بعد تطور الأحداث، ومعرفة نيللي كريم أنّ شقيقها قد توفي ولم يتم إنقاذه، والتقط أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

أحداث مسلسل عملة نادرة

قررت «نادرة» أن تتزوج بـ«شداد» الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي، لأنه يحبها ويقف بجوارها ويساندها في أزمتها مع عائلة عبدالجبار، وتدخل الفنانة نيللي كريم من خلال مسلسل عملة نادرة، عالم الدراما الصعيدية للمرة الأولى.