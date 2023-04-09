«التعليم» تكشف جداول امتحانات المصريين في الخارج المتخلفين عن التيرم الأول 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج، الذين تخلفوا عن أداء الامتحانات في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي.

امتحانات الطلاب المصريين بالخارج المتخلفين عن امتحانات التيرم الأول

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات الطلاب المتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي يوم 6 مايو 2023، والمرحلة الإعدادية والثانوية يوم 13 مايو، وللاستعلام علي جدول الامتحانات من خلال هذا الرابط .

وأكدت وزارة التعليم، أنّ امتحانات الطلاب المصريين في الخارج المتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول في الساعة الخامسة مساء، ويؤدي الطالب الامتحان في المستوي الرفيع في مادة أجنبية واحدة (الانجليزية والفرنسية).