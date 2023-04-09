ينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101، ممن لم يستطع مشاهدة الحلقة وقت عرضها الأول، وينافس المسلسل ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023، وتدور أحداثه حول وقائع حقيقة ترصد بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون

يأتي عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون في تمام الساعة 8.45 مساءً، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 3 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 10 صباحًا.

كما يعرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون دراما في تمام الساعة 7 مساءً، ويعرض مرتان الأولى 3 صباحًا والإعادة الساعة 10 صباحًا.

وشهدت الحلقات السابقة تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي تابع الأحداث البطولية للجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

يشارك في مسلسل الكتيبة 101 الذي يعد ملحمة وطنية مكونة من 20 حلقة فقط، عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، ونهال عنبر، ولبلبة، ورشا مهدي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.