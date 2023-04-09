مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. مشاهد حقيقة من أحداث الشيخ زويد

وضع صناع مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 عددا من المواد الأرشيفية الحقيقة في نهاية الحلقة التي أرخت لمعركة الشيخ الزويد، والتي نجح خلالها رجال القوات المسلحة في تخليص المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي وإجهاض مساعيه في إعلانها إمارة إسلامية تابعة للتنظيم في سيناء، وكان من بين الوثائق تسجيل صوتي للعقيد الشهيد البطل محمد هارون بعد أحداث الشيخ زويد، وصور له أثناء تكريمه، حيث نجح خلال الأحداث في فك حصار التكفيرين على الكمائن.

كما جاء ضمن مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17، مادة حقيقة لضرب الطائرات لأهداف من التكفيرين، ومشاهد لهروب العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى مشاهد دخول عربات الجيش إلى المدينة بينما يقف الأطفال والأهالي في استقبالهم، بجانب صور للأنفاق التي عثروا عليها.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. أغنية «ثابت يا بلدي» لتكريم شهداء الجيش

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. تكريم شهداء أحداث الشيخ زويد

ووجه صناع مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 التحية لشهداء أحداث الشيخ زويد، حيث نشروا صورهم وأسمائهم مصاحبة لأغنية «ثابت يا بلدي» غناء وائل الفشني، وكان منهم المقدم أحمد درديري، النقيب محمد حسنين، والنقيب محمد عبده، والملازم أول محمد عادل عبدالعظيم، بالإضافة إلى الجنود الشهداء: عبدالرحمن محمد متولي، وأبانوب صابر جاب الله...وغيرهم.

كما وجهوا تحية تقدير وإعزاز لأبطال الشيخ زويد من القوات المسلحة الذين دافعوا ببسالة وتصدوا بشجاعة للهجمات الإرهابية: الرائد كريم بدر، والعقيد الشهيد محمد هارون.