طالب يهدي والده التاج الذهبي وعمرة لفوزه بجائزة في حفظ القرآن «صور»

وسط أجواء من البهجة والسرور، أقدم الطالب محمد عبد العزيز السيد والحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم في قرية مشيرف بالمنوفية في للحفل الذي أقيم بالأمس، علي وضع التاج الذهبي الذي حصل عليه، علي رأس والده وقام بإهدائه رحلة العمرة التي حصل عليها من مسابقة القرآن في قريته.

طالب يهدي والده رحلة عمرة حصل عليها من حفظ القرآن

ما قام به الطالب الهب مشاعر المتواجدين في الحفل الذي حضره علماء من الأزهر الشريف وبمشاركة واسعة من أهالي قرية مشيرف بمركز الباجور، الذين أعجبوا بما قاله قام وتحدث به الطالب، مشيدين أيضا بما فعله الأب مع ابنه من حسن تربية وأخلاق، والإصرار علي أن يكون ابنه حافظا لكتاب الله.

وقال الطالب محمد عبد العزيز السيد الفائز بالمركز الأول في مسابقة مشيرف لحفظ القرآن الكريم، لـ«الوطن»: «أبويا تاج رأسي وبهدي ليه الجائزة دي لأنه هو أكبر الداعمين لي في حفظ القرآن الكريم وكانت تلك أمنيته والحمد لله تم تحقيقها».

مسابقة حفظ القرآن الكريم في قرية مشيرف بالمنوفية

وأضاف الطالب، أنه فور إعلان النتيجة سجد لله شكرا وقام بإهداء والده التاج الذهبي هو وجائزة وهي عمرة وهذا جزء بسيط من رد الجميل، كما قام بالذهاب إلي شيخه الذي حفظه كتاب الله وقبل يده.

وشارك في حفل حفظة القرآن الكريم في قرية مشيرف بمحافظة المنوفية، عدد من علماء الأزهر الشريف، وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في محافظة المنوفية، وبعض أعضاء مجلس النواب عن مركز الباجور، فضلا عن مشاركة كبيرة من المواطنين وأهالي القرية.