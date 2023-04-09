مستشفى قنا الجامعي ينقذ حياة طفلة بعد جراحة معقدة بالقصبة الهوائية

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا عن نجاح فريق طبي من قسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية من المساهمة في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بعد إجراء جراحة معقدة لها بشكل عاجل إثر تعرضها لحادث سير أدى إلى قطع كامل في القصبة الهوائية الرئيسية اليسرى ونزيف واسترواح هوائي بالناحية اليسري للصدر.

وأوضح أن ذلك في إطار الخدمات الطبية العاجلة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

الفريق الطبي

وبحسب البيان الصحفي، أضاف الدكتور محمود خيري المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا أن فور استقبال الطفلة المصابة تم عمل منظار للقصبة الهوائية لتحديد مكان القطع وقام الفريق الطبي باجراء جراحة متقدمة لاعادة توصيل القصبة الهوائية اليسرى كما تم إعادة بناء الجزء الخلفي بالقصبة الهوائية باستخدام رقعة من غشاء التامور، كم تم وضع الطفلة على مجازاة القلب المفتوح اثناء عملية الاصلاح.

ضم الفريق الطبي الدكتور يوسف شيبه الحمد، الدكتور أحمد فرغلي أحمد، الدكتور محمد عثمان عمر المدرسين بقسم جراحة القلب والصدر بطب قنا، الطبيبة ساندي عادل ماهر، الطبيب محمد عبد المعطي والطبيب أحمد هشام الأطباء المقيميين بالقسم.

كما شارك أيضا من قسم التخدير والعناية المركزة تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس القسم كلا من الدكتور محمد الزوق مدرس التخدير والعناية المركزة، الطبيبة ساندي عادل والطبيب بولا نبيل متي الأطباء المقيمين، ومن هيئة التمريض أحمد تهامي، وائل إدريس ومحمد قناوي.

خروج الطفلة من المستشفى

وأضاف الدكتور محمد يسري مدير مستشفي الحرم الجامعي بأن المريضة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفي بعد تحسن حالتها الصحية.