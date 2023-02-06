جراحة ناجحة لإنقاذ حياة مصاب بطعنة في القلب داخل مستشفى قنا الجامعي

كشف الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية في قنا، عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة، في إنقاذ حياة مصاب بطعن بالصدر وتهتك بالبطين الأيمن للقلب، في إطار الخدمات الطبية المتطورة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

جراحة القلب في مستشفى قنا الجامعي

وأضاف الدكتور محمود خيري المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا، أن القسم استقبل المصاب «45 عاما» في حالة سيئة للغاية، إذ كان الضغط منخفضا للغاية رغم استخدام محفزات الضغط، كما أن النبض كان غير محسوس، إضافة إلى وجود اضطراب في درجة الوعي، وقرر الفريق الطبي بقيادة الدكتور كرم مسلم أستاذ جراحة القلب والصدر، إجراء استكشاف جراحي عاجل، وتبين وجود تهتك بجدار البطين الأيمن للقلب مع فتحة نافذة قطرها نحو 2 سم، ونزيف حاد، وجرى إصلاح التهتك والسيطرة على النزيف.

أعضاء الفريق الطبي

ضم الفريق الطبي الدكتور كرم مسلم أستاذ جراحة القلب والصدر، الدكتور يوسف شيبة الحمد مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، الطبيبة ساندي عادل، والطبيب أحمد هشام، وشارك من قسم التخدير والعناية المركزة الدكتور محمد الذوق المدرس بالقسم، الطبيبة علياء علاء المدرس المساعد بالقسم، والطبيبة رزان وجدي، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، كما ضم الطاقم الطبي من هيئة التمريض أحمد علي تهامي ومحمد قناوي.

وأضاف الدكتور محمد يسري مدير مستشفى الحرم الجامعي، أن المريض الآن بحالة جيدة ويتماثل للشفاء في العناية المركزة لقسم جراحة القلب والصدر.