ضبط شخص بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «المغافلة» بالمطرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بحضور أحد الأشخاص غير معلوم لديها، وادعى أنَّه عامل صيانة بشركة الغاز، وغافلها وسرق هاتفها المحمول، ولاذ بالفرار.

تحديد مرتكب الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة، بتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة واعترف بارتكاب 10 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تمّ بإرشاده ضبط جميع المسروقات لدى عميله سيئ النية (صاحب محل هواتف محمولة ، مقيم بدائرة قسم المطرية)، أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بعلمه بأن المضبوطات متحصلات وقائع سرقة.