رغم مرور 17 حلقة على عرض مسلسل عملة نادرة، يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc اليوم، بعد تطور الأحداث في علاقة «نادرة» و«عبدالجبار».

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc اليوم

وسيتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، في تمام الساعة 7.30 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 1 صباحاً.

أبطال مسلسل عملة نادرة

استطاع المخرج محمد جمال العدل أن يجمع بين عدد كبير من النجوم خلال المسلسل بالتعاون مع مدحت العدل، وهم نيللي كريم وأحمد عيد وجومانا مراد وجمال سليمان وكمال أبو ريا وفريدة سيف النصر ومحمد لطفي ومحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين المهمين.

أحداث مسلسل عملة نادرة

تعتمد احداث مسلسل عملة نادرة على الثأر في الصعيد، إضافة إلى قضية المتاجرة في السلاح، إذ أن العمل يلقي الضوء بشكل مباشر على تلك القضايا، ولكنه لم يقدم حلول للمشاهدين، يترك الأمر لأصحاب الرأي العام.