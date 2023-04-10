رياح وأمطار رعدية ومتفاوتة الشدة في حالة الطقس اليوم الاثنين

حالة من عدم الاستقرار يشهدها حالة الطقس اليوم الاثنين 10-4-2023 على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، تبدأ بانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 7-8 درجات.

وتسجل الحرارة على القاهرة الكبرى 28 درجة بانخفاض 8 درجات عن الدرجة المسجلة، أمس، 35 درجة، ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة خلال النهار على جميع المدن بدءًا من شمال البلاد، وصولا إلى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، بأنّ هناك نشاطًا للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وجنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتتكون السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية الممطرة على عدد من محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشرقية للبلاد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة من مكان لآخر، كما تتعرض جبال البحر الأحمر والسواحل الغربية للبلاد، وكلا من خليجي السويس والعقبة لأمطار رعدية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 28 - 15

العاصمة الإدارية 28 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 28 - 15

دمنهور 28 - 13

وادي النطرون 24 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 27 - 14

طنطا 26 - 13

دمياط 21 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

- العريش 24 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 23 - 04

- الطور 28 - 17

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 14

- السلوم 22 - 12

- سيوة 25 - 12

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 31 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 30 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 28 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر 34 - 15

- أسوان 35 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 34 - 14