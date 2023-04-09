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ضبط ‏64 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
01:00 م | الأحد 09 أبريل 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 64512 مخالفة مرورية، من بينها المخالفات التالية:

(11250) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(316) مخالفة السير بدون تراخيص.

(21) مخالفة موقف عشوائي.

(2) مخالفة شروط التراخيص.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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