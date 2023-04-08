سيولة في شوارع القاهرة والجيزة وسط انتشار مكثف لرجال المرور

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية الواضحة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وخاصة على الطريق الدائري، كوبري السادس من أكتوبر، وصلاح سالم، مرورًا بمنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، وكوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول العربية.

سيولة مرورية

وشهدت الطرق صباح اليوم، حالة من السيولة المرورية أمام قائدي السيارات في منطقة الزمالك، والقادمين من أعلى الطريق الدائري تجاه ميدان المؤسسة في منطقة شبرا الخيمة.

كما شهد ميدان مصطفى محمود بعض الكثافات المرورية المتحركة، وعلى العكس ظهرت حالة من الانسيابية المرورية في منطقة سرايا القبة، كوبري قصر النيل، مناطق المهندسين، محور 26 يوليو، ومنطقة عين شمس.

انتشار رجال المرور

كما شهدت منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة، وطريق الكورنيش المتجه إلى ميدان عبد المنعم رياض، سيولة مرورية، يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار رجال المرور على الطرق والمحاور لتنظيم حركة السيارات ومنع أي عوائق أمام قائدي المركبات.

ضوابط لقائدي المركبات

ووضعت الإدارة العامة للمرور، عدة ضوابط يجب على قائدي المركبات الالتزام بها، وتمثلت أهمها في ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وارتداء حزام الأمان، حفاظًا على أرواح المواطنين.