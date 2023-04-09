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ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:26 م | الأحد 09 أبريل 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

أسفرت جهود وزارة الداخلية والإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي عن ضبط 1577 قضية مخالفات في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، كما تمّ ضبط 13673 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تم ضبط 243 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 121 قضية مخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص).

 

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