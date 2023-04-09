أسباب إيقاف بطاقة التموين 2023.. بينها استهلاك الكهرباء

تتعدد أسباب إيقاف بطاقة التموين 2023 التي تؤدي إلى وقف صرف الخبز والسلع التموينية للأسرة، حال انطباق محددات الاستبعاد من الدعم عليهم، خاصة بعد التأكد من أنّ الأسرة غير مستحقة للدعم، من خلال منظومة وزارة التموين المطبقة منذ أواخر عام 2022 لحذف الأسر غير المستحقة من منظومة دعم التموينk وإيصال الدعم المستحقيه فقط من الأولى بالرعاية الأكثر استحقاقا.

أسباب إيقاف بطاقة التموين 2023

وتختلف أسباب إيقاف بطاقة التموين 2023 من أسرة لأخرى، وفي المطلق توجد أسباب عدة تؤدي إلى وقف صرف الدعم للأسرة، وإيقاف كارت البطاقة، بحسب ما ذكرت وزارة التموين، ومن أبرز الأسباب التالي:

- إذا كان الدخل الشهري للأسرة أعلى من 9600 جنيه.

- إذا امتلكت الأسرة سيارة حديثة موديل 2018 أو ما بعده.

- إذا دفعت الأسرة مصاريف 20 ألف جنيه فأكثر لأبنائها في المدارس الخاصة.

- إذا تفوق استهلاك الأسرة من فواتير الكهرباء عن 650 ك/وات.

- إذا بلغت أو تخطت قيمة فاتورة المحمول 800 جنيه شهريا.

- إذا امتلكت الأسرة حيازة زراعية أكثر من 10 أفدنة.

- إذا دفعت الأسرة ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

- إذا توقفت الأسرة عن صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.

السلع التموينية

وأعلنت وزارة التموين مؤخرا أنه بالنسبة للأفراد الذين يتم حذفهم من البطاقة يستمر صرف الخبز المدعم يوميا لهم، وأن الحذف يكون من حصة السلع التموينية فقط، فيما تستقبل وزارة التموين طلبات المواطنين المتضررين من الحذف من بطاقات التموين من خلال مكتب التموين التابع للأسرة، مؤكدة عدم وجود روابط إلكتروينة لتقديم التظلم عليها.