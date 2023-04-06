الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين للمحذوفين.. خدمة متاحة على «مصر الرقمية»

توفر بوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين، التي تمت مؤخرا للأسر غير المستحقة للدعم التمويني، بعد الإجراءات التي نفذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضبط منظومة الدعم التمويني، واستبعاد غير المستحقين، بهدف إيصال الدعم للأسر المستحقة.

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

وتتمكن الأسرة الراغبة في الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين، من الاستعلام عن حالة صرف البطاقة، بالدخول عبر بوابة مصر الرقمية، واختيار خدمة التموين، ثم الضغط على خيار استعلام عن صرف البطاقة، والذي يوضح أخر عملية تموينية صرفت للبطاقة، وأخر عملية خبز أيضا مع تحديد مدى إدراج البطاقة على سيستم منظومة الدعم أو حذفها.

أسباب تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين نهائيا

** عدم انطباق معايير الاستحقاق على الأسرة إذا كانت تمتلك سيارة حديثة أو دخل شهري عال.

** تكرار ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز مع تكرار ضبطها من الحملات التموينية.

** التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية بالبطاقة لمدة 6 أشهر متتالية.

فيما تتيح وزارة التموين فرصة التقدم بتظلم على إيقاف البطاقة التموينية أو الحذف من الدعم، من خلال مديرية التموين والمكاتب التابعة لها في المحافظة، مؤكدة على عدم وجود روابط إلكتروينة لتقديم تظلمات التموين من خلالها.