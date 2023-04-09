يقرر الكثيرون الزواج وعقد القران بمختلف محافظات مصر فترة الأعياد لارتباطها بالإجازات والتجمعات العائلية، ومع انتشار مناسبات الزواج بمحافظة دمياط على عيد الفطر المبارك يهتم المواطنون بمعرفة أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في دمياط والأوراق المطلوبة .

من خلال معرفة أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في دمياط والأوراق المطلوبة يمكن للمواطنين معرفة مكان المكتب في كل مراكز ومدن محافظة دمياط.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في دمياط والأوراق المطلوبة

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في دمياط والأوراق المطلوبة حددتها مديرية الصحة بمحافظة دمياط في عدة مراكز صحية ومستشفيات تابعة لها، في مراكز ومدن محافظة دمياط، منها مدن كفر سعد وفارسكور والمينا والزرقاء والشعراء وكفر البطيخ.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في دمياط

وتنشر «الوطن» أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في دمياط والأوراق المطلوبة في إطار خدماتها المتعددة لمواطنيها، وفقا لمديرية الصحة بمحافظة دمياط،

مركز طب الأسرة بالزرقا في شارع المستشفى بجوار المستشفى بمدينة الزرقاء.

مركز طب الأسرة حي أول شارع الشرباصي المتفرع من شارع النيل وشارع مستشفي الهلال وخلف ميدان الساعة والبوسطة بدمياط

مركز طب الأسرة بفارسكور شارع الهلالي أمام بنك أبو ظبي بمدينة فارسكور بدمياط

مركز رعاية كفر البطيخ أمام مجلس المدينة بكفر البطيخ

مركز طب الأسرة بكفر سعد أمام مجلس المدينة بجوار الموقف وشركة الكهرباء بكفر سعد بدمياط.

الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

أوضحت مديرية الصحة بمحافظة دمياط أن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج تتضمن بطاقة الرقم القومي للمتقدمين للزواج سارية وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، أضيا للطرفين وصور شخصية للمقبلين على الزواج عدد 6 صور .

تكلفة الشهادة الصحية للزواج

حددت المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج تكلفة الشهادة الصحية للزواج مقابل 180 جنيها يتم دفعها قبل بدء الفحص داخل الوحدة الصحية فضلا عن 40 جنيها مقابل للباعة مما يجعل الإجمالى 220 جنيها .

أنواع لتحاليل الشهادة الصحية للزواج

أوضحت مديرية الصحة والسكان بمحافظة دمياط أنواع التحاليل بالشهادة الصحية للزواج، التي يجريها المتقدمون للحصول على الشهادة بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية بمبادرة فحص المقبلين على الزواج.

تحاليل الأمراض المعدية

تحليل الفيروس الكبدي B

تحليل الفيروس الكبدي C

تحليل فيروس الإيدز (AIDS)

تحليل الأمراض الوراثية

تحليل الأنيميا المنجلية الثلاسيميا

تحليل السكر في الدم

تحليل ارتفاع ضغط الدم

تحليل السمنة

تحليل فصيلة الدم

تحليل العامل ريزوس

تحليل نسبة الهيموجلوبين

مدة صلاحية شهادة الزواج

حددت وزارة الصحة المصرية مدة صلاحية شهادة الزواج ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة دمياط بمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار وفي حالة مرور 6 أشهر على تاريخ إصدار الشهادة يجب إعادة الفحص مرة أخرى وفي هذه الحالة يتم دفع رسوم الشهادة الزواج مرة أخرى، ويراعى أن يتم إجراء الفحوصات قبل 14 يوما من تاريخ عقد القران.