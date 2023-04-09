استخراج الشهادة الصحية في الزواج، من الشروط المهمة التي يتم إجراؤها من قبل الزوجين قبل عقد الزواج عن المأذون الشرعي أو حسب الجهة التي تصدر العقد، حيث يشترط شهادة صحية للشاب أو المقبل على الزواج ، وشهادة صحية للفتاة أو السيدة المقبلة على الزواج، لتحرير القسيمة، ويبحث أهالي محافظة قنا، أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة قنا والأوراق المطلوبة قبل السير في هذه الخطوة والوصول سريعا لإنجازها.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة قنا والأوراق المطلوبة

وبحسب مديرية الصحة في محافظة قنا، حيث حددت أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة قنا وهي كالآتي:

- مستشفى قنا العام بمدينة قنا.

- مستشفى قوص المركزي في مدينة قوص.

- مستشفى نقادة في طوخ بدائرة المركز.

- مستشفى قفط التعليمي في مدينة قفط.

-مستسفى دشنا المركزي بقرية فاو بحري.

- مستشفى نجع حمادي العام بمنطقة بهجورة.

- مستشفى فرشوط في مدينة فرشوط.

- مستسفى أبوتشت المركزي في مدينة أبوتست، شمال محافظة قنا.

أوضحت مديرية الصحة في محافظة قنا الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023، كالآتي:

- بطاقة الرقم القومي للشخص المقبل على الزواج

- صورة الرقم القومي للفتاة أو السيدة المقبلة على الزواج.

- قسيمة سداد رسوم استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023.

تكلفة الشهادة الصحية للزواج

وقال راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة في قنا، إن رسوم استخراج الشهادة الصحية للمقبلين علي الزواج 220 جنيها شاملة المصروفات ورسوم التحاليل وطباعة الشهادة .

أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج

وتشمل التحاليل المطلوبة في الشهادة الصحية للزواج 2023 على الآتي:

- السكر وارتفاع ضغط الدم، السمنة.

- فيروس بي وفيروس سي وفيروس نقص المناعة البشري.

- إجراء تحاليل فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين.

مدة صلاحية شهادة الزواج

وأكد راجي، أنه بحسب منشورة وزارة الصحة والسكان ، حول مدة صلاحية الشهادة الصحية الخاصة بمبادرة المقبلين على الزواج 6 أشهر فقط من تاريخ إصدارها.