يبحث كثير من راغبي الزواج بمحافظة الأقصر، عن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالأقصر والأوراق المطلوبة، وتكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحيتها وانواع التحاليل للشهادة الصحية للزواج.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالأقصر

ويقدم «الوطن» لمتابعيه أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالأقصر والأوراق المطلوبة، وتكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023:

إدارة البندر (وحدة الشيخ موسى، وحدة الزناقطة)

إدارة مركز القرنة (وحدة البعيرات)

إدارة مركز إسنا (وحدة أصفون، القرايا)

إدارة مركز الطود (وحدة الطود)

الأوراق المطلوبة للشهادة الصحية للزواج 2023

صورتان لبطاقة الرقم القومي وصورتان شخصيتان لكل من الزوجين.

تكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

تبلغ تكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج 180 جنيها، للفرد الواحد، أي 360 جنيها للزوجين.

مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج

تبلغ مدة صلاحية الشهادة الصحية الخاصة بمبادرة المقبلين على الزواج 6 أشهر فقط، منذ تاريخ إصدارها، يمكن في خلال تلك الفترة تقديمها إلى المأذون، لعقد القران، ولا بد من إجراء الفحص قبل الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا، وذلك من أجل الحصول على نتائج التحاليل.

أنواع التحاليل للشهادة الصحية للزواج

يتطلب إصدار الشهادة الصحية للزواج، إجراء عدد من التحاليل وهى، مستوى الهيموجلوبين بالدم وفصيلة الدم وتحليل توافق Rh وتحليل أنيميا البحر المتوسط «الثلاسيميا».