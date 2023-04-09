أماكن استخراج بطاقة التموين بالقليوبية 2023.. 62 مكتبا

تنتشر أماكن استخراج بطاقة التموين بالقليوبية 2023 في أنحاء المحافظة حيث توجد المكاتب في كافة المدن والمراكز والأحياء ومخصص منها 62 مكتبا مخصصة لخدمات استخراج بطاقة التموين وإضافة المواليد على مستوى المحافظة تابعة لمديرية التموين ومجهزة لاستقبال الطلبات وتوصيلها لمراكز الخدمة الرئيسية بالمحافظة وتسليم البطاقات بعد صدورها للمواطنين.

«الوطن» تستعرض أماكن استخراج بطاقة التموين بالقليوبية 2023 ودورة الحصول على البطاقة والأوراق المطلوبة لإصدار البطاقة أو إضافة المواليد.

أماكن استخراج بطاقة التموين بالقليوبية 2023

أوضح عيد عبد الله وكيل وزارة التموين لـ«الوطن» أن عدد أماكن استخراج بطاقة التموين بالقليوبية 2023 يصل إلى 62 مكتبا على مستوى مراكز وأحياء ومدن القليوبية مشيرا إلى أن المكاتب تغطي كافة أنحاء المحافظة ومجهزة بالأجهزة والشبابيك والموظفين لتلقي الطلبات وإنهائها وتسليمها للمواطنين وتنشيطها للحصول على الدعم والخبز والسلع المدعمة من المنافذ المختلفة.

الأوراق المطلوبة في أماكن استخراج بطاقة التموين بالقليوبية 2023

أوضح وكيل وزارة التموين أن خطوات الحصول على الخدمة والأوراق المطلوبة في أماكن استخراج بطاقة التموين بالقليوبية 2023 كالتالي:

يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له وبرقم بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة.

صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة، ويقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

وأشار إلى أنه بعد ذلك يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية وتقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات ويتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة ويقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته، ويتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة ويقوم المواطن بصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبارا من الشهر التالي لاستلامها.