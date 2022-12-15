عرض برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حياة كريمة.. إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالغربية»، حيث تبلغ سعة المركز 100 سرير و3 عيادات خارجية كما يتضمن صالة جيم ومكتبة ومسرح وقاعات تدريب وانشطة رياضية وقاعة كمبيوتر وأنشطة فنية وملعب كرة قدم وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل.

المركز يخدم 5000 مريض

ويستهدف المركز إعادة تأهيل المتعافين من الإدمان، ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز سنويا 5 آلاف مريض ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة خاصة المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان.

100 فرصة عمل

ويوفر مركز العزيمة لعلاج الإدمان، ما يقرب من 100 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وسيتم تدشينه في قرية «دمنهور الوحش»، بالغربية، وهي إحدى قرى حياة كريمة بمركز زفتي ويقدم المركز جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة الغربية بشكل كامل، وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه جاري إعداد لافتتاح مركزين جديدين في قنا والجيزة وجاري إنشاء مراكز علاجية بمحافظات دمياط والشرقية وأسوان.