مجلس أمناء تعليم الغربية يناقش تنمية محاربة الإدمان ومساعدة الطلاب

عقد اليوم، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً موسعاً بأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية، وذلك بقاعة التنمية المهنية بالمديرية بحضور رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالغربية.

واستعراض الاجتماع دور مجالس الأمناء على مستوى المديرية، والإدارات التعليمية، والمدارس، في عدد من الموضوعات؛ منها سداد المصروفات للطلاب الغير قادرين، المساعدات العينية للطلاب الأيتام والفئات الأكثر احتياجاً من خلال المشاركة المجتمعية خلال شهر رمضان المعظم.

تنمية وعي الطلاب

وخلال الاجتماع، تمت المناقشة حول ما تم تنفيذه في البرنامج التدريبي للأخصائيين الاجتماعيين، لتفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني ومواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس بجميع الإدارات.

محاربة الإدمان

كما شهد الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه بالبرنامج الخاص بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتدخين لإجمالي 275 مدرسة، ومناقشة ما تم تنفيذه بمبادرة «إحمي نفسك إلكترونيا»، ومناقشة ما تم تنفيذه بمبادرة قيم وحياة بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة بالمديرية بدءً من 20 فبراير الماضي بالإدارات التعليمية الـ 10 بمدن ومراكز المحافظة.